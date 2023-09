OM : réunion de crise entre Pablo Longoria et Frank McCourt

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille est en crise. Le mot est lâché. Depuis le début de saison, l’écurie phocéenne traverse des zones de turbulences. Les premières secousses sont arrivées durant le mercato, lorsque Pablo Longoria et ses équipes ont décidé de se séparer de certains joueurs dont Dimitri Payet. Le coup de grâce a été donné lorsque l’OM n’est pas parvenu à retenir Alexis Sanchez, le meilleur joueur du club l’an dernier. Il faut dire que le Chilien aurait fait du bien sur le terrain. Car sur le rectangle vert, les Olympiens n’ont pas vraiment brillé.

En Ligue des champions, ils sont rapidement passés à la trappe lors du tour préliminaire face au Panathinaïkos. Un coup de massue pour tout le monde. D’autant que les dirigeants avaient rapidement bouclé leur recrutement afin d’être prêts pour ce rendez-vous européen. Malgré une quatrième place et 9 points pris en L1, là encore, l’OM a déçu. Le jeu proposé n’est pas du tout à la hauteur des attentes et des investissements. Le torchon a donc brûlé entre une partie des supporters et la direction. Hier, plusieurs responsables de groupes de supporters ont fait savoir qu’ils étaient mécontents.

Rendez-vous d’urgence entre Longoria et McCourt

Ils n’ont épargné personne, pas même les dirigeants dont Pablo Longoria. Certains ont demandé sa tête ainsi que celles de plusieurs de ses collaborateurs dont Javier Ribalta. RMC Sport a précisé que des supporters auraient eu des propos menaçants envers lui ainsi que sa famille. Ce qui n’a visiblement pas été du goût de Marcelino, qui aurait annoncé son départ aux joueurs selon L’Equipe. Mais en Espagne, Marca a indiqué que ce n’était pas encore fait. Le coach ibérique attend surtout de savoir ce que Pablo Longoria, qui envisage de s’en aller, compte faire.

Une information confirmée par RMC Sport qui explique qu’il lie son destin à son président. Un président qui aurait annoncé sa démission selon Eurosport. Mais ce ne serait pas encore le cas. La Cadena COPE explique que Longoria est actuellement en réunion avec Frank McCourt. Un rendez-vous en vidéoconférence au cours duquel les deux hommes doivent prendre des décisions. De son côté, RMC Sport confirme qu’une réunion de crise est en cours, mais qu’aucune décision finale n’a été prise. Le média français ajoute que Marcelino, choqué par les menaces subies par Longoria, a dit à ses joueurs qu’il estimait ne rien avoir à faire au club si son président venait à s’en aller. La suite au prochain épisode…