Premier League : Manchester City explose Watford

Ce mardi se jouent deux rencontres de Premier League. Si dans la soirée Arsenal affronte Aston Villa, Manchester City, le dauphin de Liverpool, se déplaçait à Watford un peu plus tôt dans la journée pour le compte de cette 37e et avant-dernière journée du championnat anglais. Ce qu'on peut dire c'est que les Citizens de Pep Guardiola n'ont pas fait dans la dentelle puisqu'ils ont infligé une véritable correction aux Hornets, qui ont changé d'entraîneur très récemment en nommant Hayden Mullins.

En première période, c'est Raheem Sterling qui a fait beaucoup de mal. Son premier but est juste après la demi-heure de jeu. L'attaquant anglais est à la réception d'un centre de Kyle Walker et fusille le portier adverse (0-1, 31e). Sterling, encore lui, se chargeait d'un penalty. Il le manquait, mais le cuir lui revenait et il n'avait plus qu'à le pousser au fond (0-2, 40e). En seconde période, Kevin de Bruyne envoyait sur orbite l'attaquant anglais. Ce dernier était privé de triplé par le gardien adverse, mais la claquette de Foster profitait à Foden (0-3, 63e). Enfin, sur un coup franc botté au deuxième poteau par Kevin de Bruyne, encore lui, Aymeric Laporte propulsait de la tête la balle au fond des filets (0-4, 66e).