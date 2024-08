PSG : une nouvelle piste pour Danilo Pereira

Danilo Pereira ne fait pas partie des plans de Luis Enrique pour cette saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain. Le défenseur portugais est aujourd’hui vu comme un indésirable et va devoir quitter le club parisien avant la clôture de ce mercato. Et à en croire les informations d’A Bola, un club saoudien étudie sérieusement la piste menant au joueur de 32 ans. Al-Ittihad, club de Saudi Pro League, s’intéresse à Danilo et ne verra aucun inconvénient à payer les dix millions d’euros réclamés par le PSG.

L’ancien club de l’international portugais (74 sélections), le FC Porto, souhaite le rapatrier. Arrivé à Paris en juillet 2021, Danilo Pereira a disputé 157 rencontres avec le club parisien. Taulier du vestiaire, son engagement sur le terrain a souvent été salué par les suiveurs du PSG. Mais il semble que son aventure parisienne soit sur le point de toucher à sa fin.