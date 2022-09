Youri Tielemans ne regrette pas d'être resté à Leicester

Faisant l'objet de nombreuses rumeurs de transferts lors du dernier mercato estival, Youri Tielemans est finalement resté alors que son contrat expire à l'issue de la saison, en juin 2023 plus précisément. Transféré définitivement à Leicester en juillet 2019 en provenance de Monaco après un premier prêt dans le club anglais, il ne regrette absolument pas son choix d'être resté, comme le rapporte Sky Sports. « Je ne vais pas trop parler de ma situation contractuelle pour le moment. Je n'ai pas quitté Leicester cet été car j'ai toujours dit que le projet devait être le bon, et ce n'est pas parce que les choses empirent maintenant à Leicester que je devrais regretter d'être resté » a d'ailleurs déclaré Youri Tielemans.

Pour le moment, Leicester est bon dernier au classement de Premier League avec un point en sept matchs et six défaites d'affilés. Le milieu de terrain belge de 25 ans va évidemment tout faire pour aider son équipe, entraînée par Brendan Rodgers, à remonter la pente malgré un départ loin d'être idéal, afin d'envisager plus sereinement aussi une place avec la sélection belge pour la prochaine Coupe du monde.