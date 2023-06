Maxime Le Marchand met un terme à sa carrière à 33 ans

C’est un terrible coup dur pour le défenseur de Strasbourg. Composant avec une blessure au dos depuis de longs mois, Maxime Le Marchand a annoncé sa retraite sportive ce lundi sur ses réseaux sociaux à seulement 33 ans. Pisté par Guingamp au début du mois, l’ancien joueur de l’OGC Nice et de Fulham a adressé un long message pour expliquer sa décision qui a été prise avec le corps médical.

La suite après cette publicité

«Chers coéquipiers, chers supporters, chers amis, ces derniers mois j’ai de nouveau fait face à des problèmes de dos, malgré une première opération il y a un an et demi, explique-t-il dans son message. Après de nouvelles images, et après consultations des médecins ces dernières semaines, j’ai fait le choix de mettre un terme à ma carrière de footballeur. Ma déception est grande. Mais le bonheur d’avoir pu partager avec vous ces moments et ces émotions est immense. De Rennes à Strasbourg, en passant par Le Havre, Nice, Fulham et Anvers, merci d’avoir rendu cette aventure encore plus belle.» Reste à savoir s’il compte tenter une reconversion dans le football ou totalement décrocher de cet écosystème.

À lire

Strasbourg se sépare de Frédéric Antonetti