CAN 2023 : le Maroc déroule face à la Tanzanie

Ce mercredi, le Maroc faisait enfin son entrée en lice dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Le grand favori était très attendu pour son premier match face à la Tanzanie. Attendu d’abord parce qu’il arrive à San Pedro avec le statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 mais aussi parce que les grandes nations, depuis le début de cette CAN, ont perdu ou été accrochées. Alors forcément, le Maroc ne devait pas passer à côté. Pour cette rencontre, Walid Regragui misait sur du classique ou presque. On retrouvait évidemment Hakimi, Ziyech, Bounou ou encore Amrabat et En-Nesyri. Abde Ez était aligné à gauche en attaque alors que Chibi était positionné en latéral gauche avec l’absence de Mazraoui et la blessure de dernière minute d’Attiatallah.

La suite après cette publicité

Dans une chaleur impressionnante, la rencontre débutait timidement avec des Marocains qui géraient sans pour autant se montrer dangereux. Hakim Ziyech faisait preuve de plusieurs imprécisions techniques et on commençait à douter dans les rangs marocains. Même si la Tanzanie ne semblait absolument pas avoir le matériel pour vraiment perturber la charnière Saiss-Aguerd, le manque d’idées offensives marocaines pouvait inquiéter. Mais le match se décantait sur un coup de pied arrêté. Le coup-franc de Ziyech était mal repoussé par le portier tanzanien et cela profitait à Romain Saiss qui poussait le ballon au fond des filets (30e, 1-0).

À lire

Vidéo : la performance folle d’Ounahi choque les réseaux

Le Maroc assure l’essentiel

Un but qui libérait complètement le Maroc dans ce match et qui poussait évidemment la Tanzanie à tenter de se découvrir. Forcément, de l’autre côté, Abde Ez en profitait et usait de sa vitesse pour faire des différences. L’ailier du Betis ne passait d’ailleurs pas loin de faire le break, mais après un joli numéro, il manquait de précision dans son dernier geste (comme souvent). Mais le Maroc, bien au-dessus techniquement, n’était pas inquiété. Encore moins après l’exclusion de Novatus Miroshi qui plombait définitivement les chances de la Tanzanie dans ce match.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Maroc 3 1 3 1 0 0 3 0 4 Tanzanie 0 1 -3 0 0 1 0 3

En supériorité numérique, le Maroc appuyait légèrement sur l’accélérateur pour planter deux buts. C’est d’abord Azzedine Ounahi, très impressionnant dans ce match, qui faisait le break (2-0, 77e) avant que Youssef En-Nesyri sur un bon service d’Achraf Hakimi n’enfonce le clou (3-0, 80e). Le Maroc, très sérieux, s’assure une première victoire dans cette CAN. De quoi se rassurer même si l’adversaire du jour n’avait pas de quoi inquiéter réellement les Lions. Le chemin est long mais le Maroc marque son territoire et devrait continuer ainsi dans les prochaines semaines.