Supercoupe d’Espagne : le Barça au coeur d’un scandale avant de défier le Real Madrid !

Distancé en championnat par Gérone et le Real Madrid, le Barça, troisième avec 7 points de retard, reste malgré tout en course pour conserver son titre, même s’il en faudra certainement plus pour battre les Merengues, invaincus depuis vingt matches. En attendant, les hommes de Xavi se rapprochent d’un nouveau titre après leur victoire arrachée, ce jeudi soir, face à Osasuna (2-0) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. En finale, les Culers retrouveront donc la troupe de Carlo Ancelotti, pour un Clasico qui s’annonce d’ores et déjà bouillant. Pourtant, avant ce choc face à l’ogre madrilène, le club catalan doit gérer une nouvelle polémique autour de l’arbitrage…

Quelques instants après la rencontre, David Garcia, le défenseur d’Osasuna, est ainsi sorti du silence et n’a pas manqué d’afficher sa frustration pour une prétendue faute d’Andreas Christensen au départ de l’action, qui mènera finalement au but de Robert Lewandowski, auteur de l’ouverture du score dans cette rencontre (59e). «Vous l’avez tous vu. Le nombre de fautes sifflées en première mi-temps ont toutes été sifflées en faveur du Barça. C’est très évident, une faute très claire pour moi. C’est très évident pour moi, mais par hasard ou pas, c’est toujours pour les mêmes personnes. Et je ne veux pas être populiste avec ça, mais…Ça me dérange pour tout, pour tous les supporters qui sont venus ici, pour ceux qui n’ont pas pu venir et pour tout le groupe. Ça me met en colère contre tout le monde. Nous avons fait une très bonne première mi-temps, nous n’avons concédé aucune occasion, nous en avons eu deux très claires. Dans l’ensemble, nous méritons mieux, mais cela n’a pas été le cas», a ainsi lancé l’intéressé, amer, au micro de Movistar.

Osasuna enrage, Xavi ne comprend pas !

Une colère également perceptible dans le discours tenu par son entraîneur, Jagoba Arrasate. «Nous nous sentons désavantagés car les critères ont été très différents tout au long du match. Nous avons été témoins d’une faute très claire et nous nous sentons lésés et cela a été décisif», a ainsi avoué le technicien espagnol en conférence de presse. Malgré la frustration témoignée par les Gorritxoak, les Blaugranas retrouveront donc les Merengues après leur succès acquis à Riyad, au Stade de l’Université King Saud. Présent, à son tour, face aux journalistes, Xavi ne semblait d’ailleurs pas comprendre la polémique naissante autour des décisions prises par un certain Alejandro Muniz Ruiz, officiel du soir. «Pour être honnête, j’ai vu une faute d’Andreas Christensen en direct», a tout d’abord avoué le coach catalan avant de détailler.

«Après, j’ai vu la rediffusion, et ce n’était pas une faute. L’arbitre aurait pu expulser un joueur à cause d’une faute sur Raphinha. Mais non, je ne pense pas que l’arbitre ait été décisif aujourd’hui. Raphinha souffre d’une gêne aux ischio-jambiers. Parfois, nous avons été très bons, mais pas toujours. Osasuna est une très bonne équipe défensivement et nous savions que cela allait être difficile. Nous sommes satisfaits car nous avons fait un bon match, Pedri et Lamine ont été bons lors de leur entrée. Je suis content que Joao Felix ait très bien joué lors de son entrée. J’espère que nous jouerons bien en finale, comme nous l’avons fait l’année dernière. Nous sommes les champions actuels et nous allons profiter de ce match», concluait l’ancien milieu de terrain barcelonais. Si le Barça peut donc se réjouir de cette qualification pour la finale, Osasuna, de son côté, ne digère vraiment pas…