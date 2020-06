Conseil d'Etat : Amiens se voit aussi en L1

Quelques minutes après l'annonce de la décision du Conseil d'Etat de suspendre les relégations de Toulouse et Amiens, le club picard s'est fendu d'un communiqué on ne peut plus sobre pour célébrer la nouvelle.

«Amiens en Ligue 1 ! Place au sport !», peut-on lire sur les médias officiels de l'écurie de La Licorne. Pour rappel, c'est désormais à la Ligue de Football Professionnel de trancher dans cette affaire, le maintien d'Amiens et Toulouse n'est donc pas encore acquis.