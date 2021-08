Reims-PSG : Wout Faes n'a pas peur de Lionel Messi

Interrogé par l'Équipe, le défenseur central du Stade de Reims Wout Faes (23 ans) s'est livré sur le probable duel lors de la première apparition de Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain : «Pour qu'on puisse obtenir un bon résultat, ce serait mieux qu'il soit sur le banc (rires). Mais pour l'ambiance, ce serait beau qu'il commence et que je puisse me mesurer à lui, voir comme il est fort sur un terrain. [...] Vu tous les défenseurs qu'il a déjà dribblés, je ne pourrai pas me sentir ridicule (sourire)».

Le joueur belge a même avoué au quotidien que son entourage est plus inquiet que lui quant à la confrontation avec la Pulga : «Moi, je n'aurai pas peur, ce sont mes proches qui ressentent le plus la pression. Mon meilleur ami m'a dit qu'il était déjà stressé. Je lui ai demandé : "Mais pourquoi ? Tu ne vas même pas jouer et tu vas être en tribune !" Et il m'a répondu : "Oui, mais tu vas peut-être jouer Messi ! Tu aurais cru, il y a cinq ans, que tu jouerais contre Messi ?" Non, mais c'est encore plus beau. Ce moment-là, je ne vais jamais l'oublier».