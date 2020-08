Le Barca dément avoir proposé un échange Griezmann-Félix

Le quotidien espagnol Marca au cœur d’un imbroglio ? Après avoir assuré dans sa couverture ce vendredi que le club barcelonais avait demandé à l’Atlético de Madrid un échange Antoine Griezmann-João Felix, des sources catalanes ont informé Mundo Deportivo qu’il y avait eu un appel mais de la part d’un des leaders de l’équipe colchonera. Celui-ci aurait proposé aux Blaugranas un échange entre l’attaquant français et une liste de plusieurs joueurs de l’Atlético dans laquelle ne figurerait même pas le jeune international portugais.

Même si, selon ces sources catalanes, les joueurs proposés pouvaient potentiellement être intéressants, la réponse des Culés a été on ne peut plus claire. «Griezmann ne bouge pas». Considéré comme l’un des éléments clés sur lequel compte Ronald Koeman en vue de la saison à venir, il semble très peu probable de le voir partir cet été, et ce, malgré une saison ratée sous le maillot blaugrana.