JT Foot Mercato : le Bayern Munich sous haute tension

Le courant ne passe plus entre Tuchel et ses joueurs

Le début de saison de saison du Bayern Munich est loin de ses standards habituels. Thomas Tuchel est le symbole des tensions qui règnent en interne. Cet été déjà, certains dirigeants du club n’avaient pas vraiment apprécié les remarques de Tuchel sur le recrutement bavarois. Avec ce mauvais début de saison du point de vue sportif, les dirigeants qui l’ont soutenu jusque-là commencent à poser de réelles questions. Tuchel n’aura plus le droit à l’erreur. En effet, Bild explique aujourd’hui qu’une réunion secrète s’est tenue durant la dernière trêve internationale. Au cours de celle-ci, la direction a recardé son coach en insistant sur le fait qu’il ne devait plus être négatif à l’égard du club publiquement. Le board bavarois a également demandé à Tuchel d’arrêter de critiquer directement ses joueurs dans les médias pour les affaiblir, une référence au dossier de Joshua Kimmich. Et c’est exactement le même problème avec Matthijs de Ligt. Le Néerlandais était encore remplaçant le week-end dernier et après la rencontre lui aussi s’est lâché. Il est passé par la zone mixte et n’a pas mâché ses mots devant la presse : «qu’est-ce que je peux vous dire ? Je n’ai pas beaucoup joué lors des quatre derniers matches, c’est terrible et bien sûr ce n’est pas agréable, car j’ai toujours envie de jouer […] Si l’entraîneur m’a expliqué ses raisons ? Non, il ne l’a pas fait. » Bref, avant d’accueillir Manchester United, les Bavarois sont loin d’être dans une forme olympique et surtout, la tension au sein du club est à son comble.

Solskjær fracasse CR7

Légende des Red Devils en tant que joueur, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas connu la même gloire en tant qu’entraîneur. A l’occasion d’une interview accordée au média The Athletic, le coach norvégien a fait des révélations étonnantes sur Cristiano Ronaldo qu’il a eu sous ses ordres à Manchester United. «C’était une décision très difficile à prendre et compliquée à refuser. J’ai senti que nous devions la prendre, mais elle s’est avérée mauvaise. […] Cela a commencé avec Aston Villa à domicile (défaite 1-0) et un penalty manqué en fin de match. Lorsque vous avez un groupe, vous avez besoin que tout le monde tire dans la même direction. Quand les choses n’allaient pas bien, on pouvait voir certains joueurs et certains egos sortir », a-t-il déclaré. Pas sûr que ces déclarations fassent plaisir à l’intéressé.

À lire

Les officiels du jour

Le Barça a verrouillé une des pépites ! Le club catalan a annoncé ce mercredi avoir prolongé le jeune Alejandro Balde jusqu’en 2028. Une signature qui s’inscrit dans la politique du club de conserver les jeunes talents du club, avant de s’occuper désormais du cas Lamine Yamal. Et puis, la Pologne a un nouveau sélectionneur ! Fernando Santos a été démis de ses fonctions, il y a quelques jours et son remplaçant est donc déjà nommé. Il s’agit de Michal Probierz qui entraînait jusqu’ici les Espoirs. En revanche, Marseille n’a plus d’entraîneur, c’est désormais officiel ! Marcelino a donc bien jeté l’éponge, comme l’avaient annoncé La Provence et la presse espagnole ce matin. Il quitte ses fonctions deux mois après son arrivée. Cela fait de lui l’entraîneur qui sera resté le moins longtemps à l’OM, au 21e siècle… Marcelino fait ses valises, en compagnie de son staff technique.