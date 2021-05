Chelsea surveille le dossier Maxence Lacroix

La suite après cette publicité

Maxence Lacroix (21 ans) n'est sans doute pas le défenseur central français le plus connu mais il se forme doucement une solide réputation. Titulaire indiscutable à Wolfsbourg pour sa première saison en Bundesliga, il est parvenu à qualifier son club pour la prochaine Ligue des Champions, qui va terminer 3e ou 4e selon les résultats de la dernière journée de championnat.

Forcément avec de telles performances, l'ancien Sochalien attire les regards de plus grandes écuries et il le sait car il a déjà refusé une offre de prolongation, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2024. Le Borussia Dortmund avait déjà un œil sur lui, et c'est maintenant le Chelsea de Thomas Tuchel qui s'est placé sur le dossier, d'après les informations de Sky en Allemagne.