Malmö-Chelsea : le but de Hakim Ziyech en vidéo

Dans l'un des deux matches de ce début de soirée, Chelsea ouvrait le score sur la pelouse de Malmö dans le cadre de la quatrième journée du groupe H de la Ligue des Champions. En effet, les hommes de Thomas Tuchel s'en remettaient à l'international marocain Hakim Ziyech, pourtant critiqué pour son niveau lors des dernières performances, et ce, avant sa sortie à la 74e minute, ce mardi.

Après une belle course de Callum Hudson-Odoi, l'ailier anglo-ghanéen envoyait un superbe centre au second poteau pour l'ancien milieu offensif de l'Ajax Amsterdam, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (1-0, 56e). C'est son premier but sous le maillot des Blues cette saison depuis celui marqué en Supercoupe d'Europe face à Villarreal le 11 août dernier.