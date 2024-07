Chelsea prend une grande décision avec Enzo Fernández

Enzo Fernández n’aura pas été épargné. Dans la nuit de la célébration victorieuse de l’Albiceleste en Copa América, les joueurs de l’Argentine, et le milieu de terrain en tant que principal protagoniste, ont repris en chœur un chant raciste à l’encontre de l’équipe de France. La FFF avait, par la suite, saisi la FIFA et Chelsea avait d’ailleurs ouvert une enquête en interne sur l’incident, laissant le joueur de 23 ans dans le flou concernant son avenir.

Deux semaines après la polémique, Enzo Fernández était de retour avec l’équipe de Chelsea aux États-Unis. L’Argentin est arrivé à Atlanta lundi et s’est immédiatement excusé en personne auprès de ses coéquipiers, selon le Daily Mail. Il était en contact permanent avec les joueurs depuis qu’il s’était excusé publiquement, mais cela n’avait pas suffi et les joueurs français de Chelsea, ainsi que d’autres affectés par la vidéo, comme Reece James, souhaitaient s’expliquer avec le joueur.

Enzo Fernández s’est entretenu avec James et Disasi

Le capitaine Reece James et le défenseur français Axel Disasi ont été deux des principaux acteurs du processus de consultation avec les joueurs de Chelsea pour la réintégration du milieu de terrain dans l’équipe londonienne. Disasi était l’un des six Français présents lors de la tournée du club, aux côtés de Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Malo Gusto, Lesley Ugochukwu et Christopher Nkunku. Mais après discussion avec James, Disasi et l’ensemble des joueurs français, Enzo Fernández s’est désormais entraîné avec l’équipe et a déjeuné avec ses coéquipiers.

De plus, alors qu’une lourde sanction financière avait été évoquée, Enzo Fernández a volontairement proposé de faire un don à une œuvre de charité contre la discrimination et le racisme en reconnaissance de son geste déplacé, ce qui a satisfait les dirigeants des Blues. Le club s’est également engagé en privé à égaler ce don via sa branche caritative, la Fondation Chelsea. Plusieurs joueurs impliqués auraient apprécié les excuses et le geste du joueur et l’affaire est considérée comme close en interne, selon la BBC. Enzo Maresca devrait d’ailleurs le confirmer ce mardi, pendant sa conférence de presse.