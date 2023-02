La blessure de Kylian Mbappé met le feu au PSG !

La suite après cette publicité

Le PSG de Kylian Mbappé. En mai dernier, le club de la capitale a officialisé la prolongation de l’international tricolore, alors en fin de contrat. Un sacré coup de la part de Nasser Al-Khelaïfi puisque Florentino Pérez et le Real Madrid espéraient accueillir le champion du monde 2018. Mais le président parisien a su se montrer convaincant en plaçant l’ancien joueur de l’AS Monaco au centre du nouveau projet. Outre un contrat en or, Paris a voulu écouter KM7 notamment en ce qui concerne le recrutement. D’ailleurs, il n’a pas été étranger à l’arrivée de Luis Campos, dont il est proche.

Mbappé blessé

Mais tous les désirs de la star française n’ont pas été des ordres. On lui avait vendu les arrivées de Robert Lewandowski, de Bernardo Silva ou encore d’Aurélien Tchouameni, mais aucun des trois n’est venu. Et si certains médias indiquent qu’il y a eu de la friture sur la ligne entre Mbappé et le PSG par la suite, le Français a continué à remplir son rôle sur le terrain. Auteur de 25 buts en 26 matches toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 24 ans (6 assists) est un élément essentiel du groupe de Christophe Galtier.

Mais le coach du PSG va devoir faire sans lui au moins pendant trois semaines. Touché à la cuisse et au genou suite à un choc avec Léo Leroy à la 21e minute mercredi face à Montpellier, le Français est sur le flanc comme l’a précisé son club hier. «Après examens, Kylian Mbappé souffre d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Sa durée d’indisponibilité est estimée à 3 semaines.» L’attaquant va manquer plusieurs rencontres, notamment le choc face à l’OM en Coupe de France le 8 février et le 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich le 14 février.

Une gestion qui pose question

Toutefois, plusieurs médias, dont Le Parisien et L’Equipe ne sont pas encore résignés, eux qui estiment que KM7 a déjà montré qu’il récupérait très vite lorsqu’il était blessé. Mais les délais semblent très courts cette fois-ci. Du côté du PSG, on fait tout pour le remettre sur pieds au plus vite. Mais sa blessure agite l’écurie parisienne en coulisses. L’Equipe explique que la gestion du joueur après le Mondial est au centre des débats en interne. Après la Coupe du Monde, Mbappé n’a pas pris de temps de repos et a attaqué directement avec un match face Strasbourg (28 décembre) et un autre contre Lens (1er janvier).

Puis il a eu le droit à quelques jours de repos. Il s’est donc envolé pour les Etats-Unis avec Achraf Hakimi avant de passer quelques jours au Maroc. De retour, il a ensuite retrouvé les terrains et a enchaîné 5 rencontres en 2 semaines, dont le match de gala en Arabie Saoudite face à la sélection de joueurs menée par CR7. Des déplacements en avion qui n’ont pas aidé le joueur, qui veut jouer tous les matches. A Paris, son cas pose donc question. Certains estiment qu’il aurait dû se reposer directement après le Mondial au Qatar, où il a été très sollicité. Mais le mal est fait. Le PSG va devoir trouver des solutions pour jouer sans sa nouvelle star.