PSG : Mauricio Pochettino doit rejoindre Manchester United d’après Michael Owen

Défait par Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions (1-2), c’est dans l’autre club de la ville que les rumeurs envoient Mauricio Pochettino depuis quelques jours. Les Red Devils sont à la recherche de leur nouvel entraîneur, après s’être séparé d’Ole Gunnar Solskjaer. En Angleterre, beaucoup aimeraient que l’Argentin fasse son retour en Premier League après son passage sur le banc de Tottenham.

La suite après cette publicité

D’après Michael Owen, désormais consultant pour BT Sport, Pochettino a « les mains liées » au Paris Saint-Germain. L’ancien attaquant de Liverpool et de Manchester United pense que « Poch peut probablement faire plus avec l'équipe de Manchester United qu'avec celle du PSG. L'équipe du PSG se choisit elle-même, mais pouvez-vous en faire une équipe gagnante ? Je n'en suis pas sûr. Je pense que vous pouvez le faire avec Manchester United. »

Is Mauricio Pochettino best suited to being Man Utd's next manager? 👀@rioferdy5 and @themichaelowen look at Erik ten Hag's style of play with Ajax and some other candidates... 🔴#UCLTONIGHT pic.twitter.com/n5KucFDJSm