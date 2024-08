Tout le monde veut dépouiller Crystal Palace !

Longtemps en difficulté en championnat la saison passée, Crystal Palace, a vu sa situation nettement s’améliorer suite à l’arrivée d’Oliver Glasner en février dernier en lieu et place de Roy Hodgson. 16es de Premier League à ce moment précis, les Eagles, sous la houlette du coach autrichien, ont livré une deuxième partie de saison plus que satisfaisante en terminant au 10ᵉ rang sans connaître une seule défaite en championnat entre le 14 avril et le 19 mai. Au cours de cet exercice renversant, le club de la banlieue sud de Londres a séduit par sa force collective à laquelle doit s’ajouter la qualité individuelle de ses joueurs. À ce titre, nombre d’entre eux ont impressionné par leur régularité ainsi que par leurs performances au point de taper dans l’œil des top clubs du continent européen, à l’image de Michael Olise.

La suite après cette publicité

Fort d’une saison aboutie avec Crystal Palace (10 buts et 6 passes décisives en 19 apparitions en Premier League) malgré une blessure qui l’a freiné dans son élan, l’ailier droit de 22 ans a convaincu le Bayern Munich de débourser pas moins de 60 millions d’euros hors bonus pour se l’offrir. Si entre-temps, la formation britannique a enregistré certaines arrivées majeures dans l’optique de se mêler à la course à l’Europe l’an prochain en accueillant Daichi Kamada (Lazio), Chadi Riad (Real Bétis) ou encore Ismaïla Sarr (OM), celle-ci pourrait perdre d’autres cadres à l’avenir. Selon les dernières nouvelles circulant outre-Manche, Eberechi Eze est ciblé par une pointure de Premier League. Et non des moindres puisqu’il s’agit de Manchester City.

À lire

Vers un come-back inattendu de Wilfried Zaha en Angleterre ?

Crystal Palace va devoir faire face à la tempête !

Avec le départ imminent de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid, le champion d’Angleterre en titre entend apporter quelques retouches à son effectif et a donc relancé la piste menant à l’offensif polyvalent de 26 ans, déjà courtisé l’été dernier par les Skyblues auteur de 11 buts en 26 matchs de Premier League au cours de la précédente cuvée. Pour le recruter, Manchester City devra néanmoins mettre la main à la poche pour l’Anglais, sous contrat avec les Eagles jusqu’en juin 2027 et valorisé à 80 millions d’euros par ses dirigeants. Outre Eze, Jean-Philippe Mateta affole lui aussi l’Europe. Bridé par ses anciens coachs, l’attaquant français, sous l’impulsion d’Oliver Glasner, a cartonné en Angleterre lors des six derniers mois en marquant 13 buts en 13 matchs de championnat. Ses prestations actuelles sous le maillot de l’équipe de France aux Jeux olympiques de Paris 2024, notamment contre l’Argentine en quart puis face à l’Égypte en demi-finale, ont renforcé un peu plus sa cote de popularité.

La suite après cette publicité

Comme nous l’avons indiqué sur notre site, la presse britannique a récemment fait état d’un intérêt prononcé de deux gros clubs européens, Naples en vue de pallier un départ d’Osimhen, et Leipzig. Si ces deux formations ont des atouts à faire valoir, Crystal Palace tente de son côté de convaincre le Tricolore de prolonger son bail avec à la clef une belle revalorisation salariale. Enfin, le secteur défensif des Eagles devrait également fait l’objet de plusieurs offensives d’ici les prochains jours. Si Joachim Andersen figure sur les tablettes de Tottenham et Liverpool, le nom de Marc Guéhi est revenu avec insistance du côté de Newcastle. À la recherche d’un défenseur central et après avoir vu ses premières avances être repoussées, les Magpies ont déposé deux offres sur la table dont une de 60 M€ pour l’international anglais, auteur d’un très bel Euro 2024 avec les Three Lions comme relayé par le Daily Mail. Toutes refusées par les Eagles qui exigent 75 M€ pour le voir partir. En d’autres termes, l’été est loin d’être terminé pour Crystal Palace !