Valenciennes : Mathieu Debuchy va prendre sa retraite en fin de saison

Clap de fin pour Mathieu Debuchy. L’international français, qui évolue actuellement à Valenciennes, a annoncé mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Le joueur âgé de 37 ans a fait cette annonce dans un entretien accordé au 11 Valenciennois. Au cours de sa carrière, il aura notamment été l’une des figures du doublé Coupe de France - Championnat de France en 2011 avec le Lille.

« Je mets un terme à ma carrière à l’issue de cette saison », a-t-il avoué. « Je vais passer à autre chose. Ce sont plusieurs facteurs, mais aujourd’hui je ne peux pas en parler. J’aborderai le sujet à un moment donné, quand le club sera maintenu et après la saison. C’était en réflexion depuis plusieurs semaines. Je me suis inscrit pour passer le premier diplôme d’entraîneur, on va donc enchaîner sur ça. On verra les opportunités qui vont s’ouvrir à moi. Il y a des discussions aujourd’hui. (…) La priorité reste le maintien et la survie du club. »

