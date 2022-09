Maccabi Haïfa-PSG : le gros coup de gueule de Neymar contre l'arbitre

Lors de la victoire acquise sur le terrain du Maccabi Haïfa (3-1) pour la deuxième journée de la Ligue des champions, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar s'est offert un but en fin de rencontre sur une merveille de passe de Marco Verratti (88e). Un but célébré devant les supporters israéliens d'un tirage de langue accompagné d'une grimace enfantine, qu'il a l'habitude de faire après ses réalisations depuis plusieurs mois. Néanmoins, la célébration n'était pas vraiment au goût de l'arbitre, M. Daniel Siebert, qui lui a adressé un carton jaune pour le geste.

Cet avertissement n'est pas passé du côté du Brésilien, qui a décidé de réagir sur sa story Instagram : «le football est de plus en plus ennuyant. Je suis averti d’un carton jaune pour ma célébration. Ces choses n'arrivent qu'à moi… Je préviendrai les arbitres la fois suivante.» avant d'en rajouter une couche sur Twitter : «manque total de respect pour l'athlète. Ce genre de chose ne peut pas arriver. (...) Et l'arbitre ? Je ne dis même pas qu'il a fait une erreur, il en fera une !» Le message est passé.