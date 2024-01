Orléans - PSG : la réaction très touchante de Kévin Fortuné

Battu par le Paris Saint-Germain hier en Coupe de France (1-4), l’US Orléans est éliminée de la compétition. Le club de National n’a pas à rougir de sa prestation face à l’ogre parisien et l’attaquant Kévin Fortuné, unique buteur hier du club du Loiret hier soir, a invité ses coéquipiers à relever la tête après la rencontre. «On a montré qu’on était des vrais hommes, on a fait ce qu’on pouvait. Malheureusement, on tombe sur une grosse équipe, mais je ne veux voir personne baisser la tête parce qu’on a fait un gros match. C’est la première fois que j’ai senti une crampe. J’étais mort, j’ai fait les efforts avec vous, ce n’est pas passé mais on ressort de là avec la tête haute», a d’abord salué l’ancien lensois dans les vestiaires.

Mais l’homme de 34 ans a également tenu un discours émouvant. Il a rendu hommage à sa fille de 17 mois, décédée d’une maladie il y a quelques années. «Quelque chose qui me tient à cœur : je ne l’ai pas montré cette semaine et je vais peut-être plus le montrer ces prochains jours : la semaine prochaine, c’est l’anniversaire de ma fille que j’ai perdue», a annoncé l’attaquant martiniquais, avant d’être rejoint par l’ensemble de ses coéquipiers, venus le soutenir dans ce moment difficile.