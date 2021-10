PSG : Lionel Messi, une soirée sans et une nouvelle inquiétude

La suite après cette publicité

En l'absence de Kylian Mbappé, touché à l'oreille, Mauricio Pochettino avait décidé de lui laisser les clés du camion. Comme il l'avait expliqué jeudi après-midi en conférence de presse, le technicien argentin allait certainement utiliser Lionel Messi en numéro 9, avec Angel Di Maria et Neymar sur les côtés, lors de la réception du LOSC ce vendredi soir (2-1). La Pulga était bien en pointe, mais l'expérience n'a malheureusement pas duré longtemps. Titulaire malgré une gêne musculaire ressentie la veille (il s'était entraîné individuellement jeudi matin), l'attaquant argentin a dû laisser sa place à Mauro Icardi à la pause, la douleur revenant certainement.

Forcément, l'international argentin (156 sélections, 80 buts) n'a pas vraiment eu le temps de s'exprimer, mais un bilan peut quand même être fait sur une période. S'il a tenté sa chance à deux reprises, avec notamment une tentative sur coup-franc, l'ancien capitaine du FC Barcelone n'a pas du tout pesé sur la rencontre. Un peu esseulé au milieu de la défense lilloise, Lionel Messi n'a jamais réussi à faire la différence comme sait par exemple le faire Kylian Mbappé en prenant la profondeur. Et il faut dire que ses deux coéquipiers en attaque ne l'ont pas aidé.

Leonardo défend Messi

Rapidement interrogé sur la sortie de Lionel Messi en conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est en tout cas voulu rassurant : «oui, c'était par précaution, avec le département médical. Et on espère qu'il sera disponible pour le match contre Leipzig.» Car dans quelques jours, mercredi soir plus précisément, le PSG défiera le RB Leipzig dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Un Lionel Messi ne sera pas de trop. Et si certains pensent que le principal concerné est dans une mauvaise passe, le directeur sportif du PSG Leonardo était là vendredi soir pour rappeler le contexte.

«Messi, il est arrivé. Les deux premiers mois, il a passé plus de temps en sélection qu'ici. Maintenant, tu joues trois matches pendant la trêve internationale et tu voyages, tu viens, tu reviens. Oui, il y a une gêne musculaire. Et Neymar, c'est la même chose. Aujourd'hui il a fait un grand match, avec l'envie, le sacrifice», a expliqué le dirigeant brésilien du PSG en zone mixte. L'enchaînement des matches risque donc de laisser des traces prochainement et Lionel Messi, toujours sans le moindre but en Ligue 1 et pas au top de sa forme, commence déjà à inquiéter certaines personnes.