PSG : Mauricio Pochettino sait comment faire renaître Lionel Messi de ses cendres

Deux salles, deux ambiances. Arrivé au Paris Saint-Germain cet été après sa prolongation avorté au FC Barcelone, Lionel Messi était forcément très attendu par les supporters parisiens et les fans de ballon rond. Mais quasiment deux mois après sa grande première sous les couleurs parisiennes contre le Stade de Reims, «La Pulga» n'a toujours pas été décisif en Ligue 1 en quatre apparitions. À l'inverse, l'ancien capitaine des Blaugranas a réalisé de belles choses en Ligue des Champions, avec trois buts en trois matches dont un doublé la semaine passée contre le RB Leipzig au Parc des Princes. Malgré tout, les critiques commencent à arriver, surtout depuis le Classique contre l'Olympique de Marseille dimanche dernier (0-0), durant lequel l'international argentin (156 sélections, 80 buts) n'a pas brillé, comme son coéquipier Neymar.

Présent en conférence de presse avant la réception du LOSC, son entraîneur Mauricio Pochettino a donc pris sa défense, lui qui sait comment le faire revenir sur le devant de la scène. «Quand on parle d'un système différent en 4-4-2 ou 4-3-3 ou un autre, on en parle et ça donne un point de départ. Mais après, quand on va parler de la façon dont on va animer ce type de système, on rencontre différentes possibilités. On parle d'animation défensive où il y a des consignes. Après au niveau de l'animation offensive, avec le staff technique, on donne énormément de libertés aux joueurs pour qu'ils puissent exprimer leur créativité. Et par rapport à ça, il y a aussi différentes possibilités mais aussi une énorme liberté», a d'abord lâché l'ancien manager des Spurs avant d'évoquer en profondeur le cas Messi et son utilisation à l'avenir.

«C'est une possibilité qu'il puisse jouer dans une position un peu plus avancée»

«Leo, c'est le meilleur joueur au monde, qui a une qualité de lecture de jeu impressionnante. Par le passé aussi, il a commencé côté droit tout en allant vers le centre, c'est une position qu'il connaît très bien et on le voit faire beaucoup de choses magnifiques. Il peut aussi jouer derrière l'attaquant ou décrocher pour s'associer et donner de la continuité dans le jeu. C'est quelque chose que Leo, avec toutes les qualités et sa lecture de jeu, peut jouer à n'importe quelle positon sur le terrain, et surtout où l'équipe aura besoin de lui.» Et justement, avec l'absence de Kylian Mbappé, touché à l'oreille et absent contre les Dogues vendredi soir, Lionel Messi pourrait avoir plus de liberté dans éventuellement un rôle de numéro 9.

«Je crois que chaque joueur a une influence dans le collectif, l'animation offensive. Kylian est un joueur qui en a une importante et déterminante. Par rapport à Leo, c'est une possibilité qu'il puisse jouer dans une position un peu plus avancée mais on a aussi d'autres joueurs qui peuvent utiliser ce rôle. Sur Leo, j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps Pep Guardiola, qui disait qu'il pouvait jouer à n'importe quel poste, 9, 7, 11... parce que c'est un joueur "élu", qui a cette capacité et qualité pour tout bien faire», a ensuite lâché Mauricio Pochettino, qui a confirmé que son joueur avait eu une gêne musculaire récemment, d'où son absence à l'entraînement collectif ce jeudi. Alors Lionel Messi pourra-t-il envoyer un message sur le terrain au Parc des Princes demain ? Réponse certainement dès 21h ce vendredi, sauf si Pochettino le préserve pour le déplacement à Leipzig la semaine prochaine.

