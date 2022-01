FIFA-The Best 2021 : l'étonnante équipe type de l'année dévoilée

La cérémonie du gala FIFA-The Best touche bientôt à sa fin. Et avant de connaître le joueur de l’année 2021, l’instance dirigeante a dévoilé l’équipe type de l’année. Et comme souvent avec la FIFA, la cohérence n’était pas vraiment au rendez-vous. Les grands noms, oui.

Ainsi, il s’agit d’une équipe articulée en 3-3-4 assez offensif. Vous allez comprendre. Après avoir élu Édouard mendie meilleur gardien de l’année, eh bien c’est Gianluigi Donnarumma qui garde les cages de ce onze type. Étonnant. Devant l’Italien, vainqueur de l’Euro 2020, on retrouve une défense à trois composée de David Alaba, Ruben Dias et Leonardo Bonucci.

Une équipe pour le moins offensive

Au milieu, Jorginho et N’Golo Kanté auront du travail, notamment dans les tâches défensives. En effet, Kevin De Bruyne est à leurs côtés et devant, c’est une attaque à quatre qui a été alignée. Et là encore, niveau cohérence, on repassera.

Ainsi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski et Lionel Messi ont été choisis. Pour marquer des buts, les prétendants seront présents. Peut-être se marcheront-ils légèrement sur les pieds. En revanche, ne comptez sur personne pour défendre.