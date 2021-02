OM : Pablo Longoria sort du silence !

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille traverse une grave crise. Les choses se sont accélérées lorsque André Villas-Boas avait annoncé son départ à la fin de la saison. S’en sont suivis les incidents survenus au centre d’entraînement de l’OM samedi dernier, avant le choc face à Rennes. Des agissements qui ont d’ailleurs provoqué le report du match. Et puis AVB a donné le coup de grâce hier en conférence de presse en présentant sa démission, après avoir chargé la gestion de la fin du mercato par Pablo Longoria.

« Le mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Olivier Ntcham, ndlr), une décision pas prise par moi, je n'ai rien à voir avec cette décision. Je l'ai apprise par la presse le matin au réveil. C'est précisément un joueur sur lequel j'ai dit non. Ce n'a jamais été un joueur dans notre liste. Et il a fini par venir, je n'étais pas pour. (…) J’ai présenté ma démission à la direction à cause de ça. Sans rien voler de la part de l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision par rapport aux besoins de l'équipe et au joueur qui est arrivé. »

Longoria respecte AVB

Depuis, le Portugais a été mis à pied et remplacé par le responsable du centre de formation phocéen Nasser Larguet. Ce dernier n’a pas eu le temps de respirer puisqu’il est chargé de diriger l’équipe olympienne ce soir à Lens. Un déplacement auquel a pris part le head of football de l’OM, Pablo Longoria. Et face aux caméras, l’Espagnol ne s’est pas échappé pour livrer ses premières impressions suite aux événements récents.

« C’est une période très difficile pour nous. Avec tout ce qu’il s’est passé samedi, hier avec le départ du coach. J’ai ma propre analyse, mais j’ai beaucoup de respect pour tous les coaches avec lesquels j’ai travaillé. Il a fait un bon travail à l’OM. Tout ce qu’il s’est passé avec les supporters, c’est une question difficile à gérer à l’intérieur, avec beaucoup d’émotions. On va chercher à bien préparer le match d’aujourd’hui qui est important, on doit continuer à travailler pour le futur. On a fait un bon mercato. C’est très important de penser au futur pour être à la hauteur des exigences de nos supporters parce que le club est au-dessus de tout », a-t-il déclaré à la chaîne Téléfoot.