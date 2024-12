Liverpool : Mohamed Salah évoque le Ballon d’Or

Qui peut stopper Mohamed Salah ? Auteur d’une nouvelle passe décisive et d’un but lors du récital offensif de Liverpool contre West Ham ce dimanche (5-0), l’ailier de 32 ans marche sur l’eau depuis le début de la saison. Fort de 20 buts et 17 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues, le magicien des Reds est, aujourd’hui, considéré comme le meilleur joueur de la planète football.

La suite après cette publicité

Interrogé sur un possible futur sacre au Ballon d’Or, l’ancien joueur de Chelsea a cependant assuré qu’il n’y pensait pas encore. «Je ne pense pas au Ballon d’Or, je veux juste gagner la Premier League. Je ferai de mon mieux pour que l’équipe remporte un trophée ou plus cette saison. Il y a d’autres équipes qui veulent nous rattraper, nous devons rester humbles et concentrés», a ainsi assuré l’international égyptien au micro de Sky Sports. Le message est clair.