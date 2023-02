Vidéo : le quadruplé de CR7 avec Al Nassr

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo a bien pris la mesure de la Saudi Pro League ! Après avoir ouvert son compteur but avec Al Nassr, le week-end dernier, le Portugais a régalé hier soir contre Al Wehda en s’offrant un quadruplé et participant largement à la victoire de son équipe (4-0). Une prestation qui lui a permis d’écrire un peu plus sa légende puisqu’il a inscrit son 500e but en championnat !

La réponse cash de Jim Ratcliffe au Qatar pour racheter Manchester United, le quadruplé de Cristiano Ronaldo fait grand bruit