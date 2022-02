Ligue des Champions : la presse madrilène crie au scandale contre le PSG !

La suite après cette publicité

Ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid promettait d’être explosif. Et pas uniquement sur le terrain. Si l’affrontement des stars parisiennes et merengues était attendu sur le pré, en coulisses, les relations glaciales entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez attiraient également l’attention. D’ailleurs, en préambule de la rencontre, le patron du PSG a confirmé au micro de Canal + que les relations entre les deux clubs s’étaient dégradées.

Sur le terrain, les Rouge-et-Bleu ont réalisé une belle prestation. Fait assez rare pour être souligné, Paris a signé une performance collective assez aboutie. Mais alors qu’ils pensaient achever ce premier acte sur un 0-0 frustrant, les hommes de Mauricio Pochettino ont été délivrés par leur sauveur habituel, Kylian Mbappé (1-0). De quoi mettre les Franciliens sur de bons rails en attendant le retour à Madrid.

Madrid pleure déjà

Mais dans la capitale espagnole, si la prestation du Bondynois fera sûrement les gros titres de demain, les médias madrilènes n’ont pas tardé à pointer le PSG du doigt à cause d’un événement qui se serait passé durant la mi-temps. Radio Marca et la Cadena SER affirment en chœur que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seraient descendus à la pause pour aller mettre la pression sur l’arbitre du match, M. Daniele Orsato.

Les deux médias ajoutent que le duo parisien n’aurait pas été très aimable avec le directeur du jeu et se serait donc plaint de son arbitrage. Info ou intox ? Toujours est-il que les cartons jaunes reçus par Casemiro et Ferland Mendy, qui privent les deux joueurs du match au Bernabéu, font parler. Il n’est prévu que dans trois semaines, mais le retour est déjà lancé !