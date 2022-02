Nasser Al-Khelaïfi confirme les mauvaises relations entre le PSG et le Real Madrid !

Depuis le début de l’ère QSI, le Paris Saint-Germain s’est rapidement fait quelques ennemis. En Allemagne, c’est le Bayern Munich, toujours prêt à critiquer la gestion d’un club État. En Espagne, c’était le FC Barcelone, club avec lequel les Rouge-et-Bleu se sont souvent écharpés, notamment sur le marché des transferts.

Mais depuis peu, le club de la capitale s’est fâché avec le Real Madrid, qu’il retrouvera ce soir en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et ce, pour deux raisons. La première, c’est bien évidemment le cas Kylian Mbappé. La deuxième, c’est l’épineux dossier de la Superligue européenne face à laquelle se sont dressés l’UEFA, le Bayern et Paris.

Presque plus de relation avec le Real

À l’heure de retrouver Florentino Pérez, Nasser Al-Khelaïfi a donc confié pour la première fois en public, au micro de Canal+, que ses relations avec les Merengues n’étaient plus aussi chaleureuses qu’avant. « Je ne vais pas le cacher, tout le monde le sait. Nous n’avons presque pas de relation. Je ne vais pas revenir sur ce qu’il s’est passé. Nous avons des avis, une mentalité et des objectifs très différents. Je crois en un football accessible à tous, du plus petit au plus gros club. C’est ce en quoi je crois et ils ne pensent pas pareil ».

Enfin, pour tous ceux qui doutent encore de la volonté de Mbappé de briller face à son, peut-être, futur club, NAK a été clair. « Kylian est un grand champion, avec un mental en or, un professionnel exemplaire. Et je peux vous confirmer qu’il ne pense qu’à gagner ces matches-là. Il est fier de jouer au Paris Saint-Germain, fier de représenter sa ville ». Mais cela ne dit pas si le natif de Bondy prolongera son bail avec le club francilien.