Le clan Mbappé a contacté Manchester City, l’Allemagne en a ras-le-bol de Tuchel

Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid et la presse espagnole confirme même ce lundi matin que le Français a déjà signé son contrat. Malgré tout, son clan a visiblement tenté de semer le trouble. Selon la Cadena Ser, un émissaire du clan Mbappé a été aperçu lundi au centre d’entraînement de Manchester City. Il s’agirait d’un ami d’enfance du champion du monde 2018 qui se déplacerait avec l’étiquette de «représentant officieux» du Français. La radio précise que c’est du vent, puisque c’est bien la mère du joueur Fayza Lamari, qui gère les négociations concernant l’avenir de son fils. Le duo Haaland-Mbappé, ça sera sur FIFA et uniquement sur FIFA !

Tuchel a un totem d’immunité

Pendant que le Bayer Leverkusen chasse les records prestigieux, le Bayern Munich s’enfonce dans une crise sans précédent. Et ça n’est pas près de s’arranger avec la nouvelle défaite 3-2 face à Bochum hier. Désormais, huit points séparent la bande à Xabi Alonso de celle de Thomas Tuchel. Et le quotidien Bild n’y va pas par quatre chemins ce matin en demandant si Tuchel va être viré. La réponse est a priori non, pour le moment. «S’il sera aux commandes la semaine prochaine ? Bien sûr», a expliqué Jan-Christian Dreesen. Le tacticien allemand garde donc la confiance de sa direction, bien que le club soit en situation de naufrage comme le rapporte Marca dans ses pages intérieures. De son côté, Kicker se demande comment et combien de temps Tuchel peut encore tenir. Pour rappel, à la même période et avec des résultats bien meilleurs, Julian Nagelsmann avait été remercié la saison dernière.

Højlund plus fort qu’Haaland

En Angleterre, Manchester United redresse la pente ! Sans forcément être flamboyants contre Luton Town, les Red Devils l’ont emporté 2-1. Une quatrième victoire consécutive en championnat qui porte l’empreinte de Rasmus Hojlund, qui se révèle enfin ! «Manchester retrouve de sa magie», comme le placarde le Daily Mail. Incapable de faire trembler les filets lors de ses 14 premiers matches de Premier League, Hojlund est devenu hier le joueur le plus jeune de l’histoire de la Premier League à marquer lors de six rencontres de suite. Son coach Erik ten Hag a souligné sa mentalité de battant. Sixième de Premier League, Manchester United reste dans la course pour l’Europe.