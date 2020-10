Barça : 4 joueurs sanctionnés par Ronald Koeman

La suite après cette publicité

Un réveil avec une petite gueule de bois. C'est en tout cas ce qu'on peut imaginer du côté du FC Barcelone en ce surlendemain de défaite dans le Clasico face au Real Madrid (1-3). Mais la vie du club doit continuer et cela implique donc de reprendre l'entraînement. Si la plupart des joueurs a le droit à une journée de repos, certains ont dû reprendre le chemin de l'entraînement dimanche.

Ainsi, selon As, 4 joueurs présents dans le groupe pour affronter les Merengues ont été sanctionnés par Ronald Koeman et ont dû se présenter au centre d'entraînement en ce jour dominical. Le média espagnol affirme en effet que Riqui Puig, Carles Aleñá, Junior Firpo et Matheus Fernandes ont été invités à s'entrainer avec les jeunes régulièrement appelés en équipe première que sont Iñaki Peña, Arnau Tenas, Konrad de la Fuente et Ramos Mingo. Aussi une façon pour le Batave de montrer qu'il ne compte pas vraiment sur eux.