Manchester United : qui est Patrick Dorgu, l’inconnu au bataillon à 40 M€

C’est l’un des dossiers qui a agité le mercato d’hiver en Angleterre. Le jeune arrière gauche danois, Patrick Dorgu (20 ans), s’est engagé, à la surprise générale, cinq ans et demi avec Manchester United après quelques semaines de négociations en sous-marin : «Manchester United a le plaisir de confirmer que Patrick Dorgu a rejoint le club, sous réserve de visa et d’enregistrement. L’international danois a signé un contrat jusqu’en juin 2030, avec une option d’une année supplémentaire», était-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site mancunien. La saison dernière, le natif de Copenhague a fait ses débuts professionnels contre la Lazio et a depuis accumulé 34 apparitions, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive. Des performances qui lui ont valu une première sélection en équipe nationale du Danemark le 5 septembre 2024 contre la Suisse, se faisant même remarquer en marquant dès son premier ballon touché, 42 secondes après son entrée en jeu à la place de Victor Nelsson.

Malgré quelques faits et gestes remarqués en ce début de carrière, Patrick Dorgu ne possédait pas encore une cote hallucinante sur le marché. Même en Italie, il n’avait pas encore fait couler beaucoup d’encre sous le maillot de Lecce. Voir un mastodonte européen comme Manchester United débourser une somme aussi juteuse que 40 millions d’euros (bonus compris) reste assez surprenante, qui plus est sur un mercato d’hiver où la concurrence n’était pas si impressionnante sur le dossier. Le club des Pouilles n’a pas hésité une seule seconde pour jouer la montre et faire monter les enchères avec la direction des Red Devils qui a fini par craquer et accepter les demandes de Lecce. L’entraîneur Marco Giampaolo lui a d’ailleurs rendu hommage en conférence de presse : C’est un joueur fantastique et une personne formidable : «Il a toujours donné le meilleur de lui-même pour nous. Je ne l’ai pas fait jouer contre Parme parce qu’il pensait déjà à Old Trafford».

Une polyvalence et une explosion soudaine

Né à Copenhague de parents nigérians, Patrick Dorgu, qui a Eden Hazard comme idole d’enfance, grandit dans une famille ancrée dans le sport. Ses frères Gabriel et Ifenna jouent au football respectivement au Danemark et en Italie, tandis que sa sœur joue au handball. Pur produit de la très réputée académie du FC Nordsjaelland, qui compte Mohammed Kudus, Kamaldeen Sulemana, Simon Adingra et Ibrahim Osman parmi d’autres pensionnaires actuels de Premier League, il a été repéré en 2022 par le secteur de développement de Lecce (très réputé en Italie et habitué à s’offrir de nombreux talents étrangers). Ayant initialement rejoint le club italien pour occuper un rôle de premier plan dans la Primavera, Dorgu n’a pas tardé à s’entraîner et à jouer avec le groupe professionnel. Il est devenu un membre à part entière de l’équipe de Serie A au début de la saison 2023/24, l’entraîneur de l’équipe première de l’époque, Roberto D’Aversa, a identifié la polyvalence de Dorgu comme un énorme point positif pour son équipe. C’est cette saison, sous la houlette de Marco Giampaolo, que Patrick Dorgu a véritablement explosé. Défenseur gaucher qui peut jouer n’importe quel rôle sur le côté gauche et droit, la capacité de Dorgu à s’intégrer dans une variété de rôles est un autre trait qui fait de lui un joueur polyvalent tant souhaité. Lors de son passage à Lecce, le jeune danois de 20 ans a occupé différents postes

Arrière gauche : 24 matchs

Ailier droit : 11 matchs

Milieu gauche : 9 matchs

Ailier gauche : 5 matchs

Arrière droit : 3 matchs

La saison 2023/24 a été la première saison complète de la carrière de Dorgu en tant que professionnel, puisqu’il a disputé 32 matches de championnat, dont 17 titularisations, trouvant le chemin des filets à deux reprises. Cette saison, il a déjà battu ce compteur avec trois buts et une passe décisive à son actif en Serie A. L’une des plus grandes qualités de Dorgu est la conservation du ballon. Il aime recevoir le ballon dans des zones plus profondes du terrain, le Danois est capable de couvrir le terrain grâce à ses longues et puissantes courses, faisant ainsi progresser le ballon plus haut sur le terrain. Patrick Dorgu s’est classé 5ème la saison dernière parmi les joueurs de Lecce en distance moyenne parcourue avec le ballon, affichant 6,26 mètres par course. Le jeune Danois mesure 1,88 m et peut être difficile à stopper avec le ballon à pleine vitesse. Il a également créé plus de tirs et d’occasions que tout autre joueur de Lecce cette saison, ce qui fait de lui une réelle menace.

La polyvalence de Dorgu à différents postes signifie qu’il ne sera probablement pas limité à un seul rôle sous Ruben Amorim à United. La préférence du joueur de 20 ans pour son pied gauche signifie qu’il pourrait commencer comme arrière gauche dans le système 3-4-3 des Red Devils, mais voir Dorgu sur le côté droit de Man Utd est loin d’être impossible. Les options actuelles d’Amorim pour les rôles d’arrière latéral incluent Diogo Dalot, Noussair Mazraoui et Amass. Bien que Dorgu soit encore un défenseur brut, il a des chiffres similaires à Dalot et Mazraoui en matière de centres, de dribbles et de tirs - trois choses centrales dans le système d’Amorim. En attaque, le Danois fait preuve d’un sens aigu des combinaisons en une-deux, se montrant à l’aise dans la construction du ballon et se précipitant dans les espaces ouverts pour se démarquerr. S’il est encore un dimaant à polir, Manchester United a peut-être réalisé un joli coup en Serie A après les échecs relatifs de Joshua Zirkzee (Bologne) et Rasmus Højlund (Atalanta).