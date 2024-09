Real Madrid : la durée d’absence de Brahim Diaz est connue

C’est un véritable coup dur pour le Real Madrid. Déjà privé de plusieurs joueurs à cause de blessures, le club madrilène fait face à un milieu de terrain décimé. Les affaires ibériques ne vont pas s’arranger dans les prochaines semaines. En effet, face à la Real Sociedad, Brahim Diaz a dû sortir à la 24e minute à cause d’une blessure à la cuisse. En forme ces derniers temps, le Marocain va manquer aux Merengues qui vont devoir se passer de leur milieu offensif pour plusieurs semaines. En effet, à en croire les informations d’AS, l’ancien de Manchester City va être absent un mois et manquera donc six rencontres. Victime d’une déchirure à l’adducteur droit, le joueur de 25 ans manquera les matches face à Stuttgart, l’Espanyol, Alavés, l’Atlético, Lille et Villarreal.

Sur son site officiel, le Real a même communiqué sur cette blessure inquiétante. Néanmoins, aucune durée d’absence n’a été avancée par la Maison Blanche : «Après les examens effectués aujourd’hui par les Services Médicaux du Real Madrid sur notre joueur Brahim Díaz, on lui a diagnostiqué une blessure au long abducteur de la jambe droite. Evolution en attente.» D’après les informations de la Cadena Cope, Brahim Diaz pourrait même être absent trois mois. Un véritable coup dur pour le joueur, le Real Madrid et le Maroc. Plusieurs autres sources ont ainsi corroboré cette version d’une absence plus longue pour le transfuge de l’AC Milan…