PSG : Leonardo lâche ses vérités sur l’échec de la MNM et le départ de Neymar

La suite après cette publicité

Plutôt muet sur l’actualité du Paris Saint-Germain ces derniers temps, Leonardo s’était fait remarquer en juillet dernier en taclant publiquement Kylian Mbappé. Depuis, le Brésilien n’a toujours pas retrouvé de travail dans un club, mais il reste un bon client pour les médias. Et cette fois, c’est à Globoesporte qu’il s’est confié. Les Coupes du Monde 1994 et 1998, ses passages chez les deux rivaux milanais, tout y est passé. Sans surprise, son passage au Paris Saint-Germain version QSI n’a pas été oublié. Témoin direct des folies du Qatar sur le mercato, Leonardo a pu être aux premières loges pour voir à l’oeuvre l’incroyable trio dont le PSG disposait sur le papier avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Un trident qui a fait vendre pas mal de maillots et autres produits dérivés. Sur le terrain, en revanche, le constat est bien différent. Et Leonardo pense savoir pourquoi.

« Honnêtement, je ne pense pas qu’il s’agisse d’un problème d’ego. Il y a des gens qui sont plus compliqués, et je ne veux pas définir ici qui est plus compliqué ou moins compliqué. Les personnes qui ont ce niveau de talent ne sont pas compliquées. Elles résolvent plus de problèmes qu’elles n’en créent. Et si vous devez résoudre leurs problèmes, cela en fait partie. Vous devez assumer le fardeau et la prime. Ça en fait partie. Donc, si vous acceptez une attaque comme celle-ci, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour une équipe. Après, ça ne marche pas. Et ce n’est pas pour rien », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

À lire

Leonardo explique pourquoi le PSG n’a toujours pas gagné la C1

Leonardo n’a pas de craintes pour Neymar

« Les gens doivent se sentir bien. Ces gars ont besoin d’un état d’esprit, ils ont besoin de se sentir bien, ils ont besoin d’être reconnus. Et c’est le club qui doit faire ce travail, c’est nous les managers. Il faut aussi qu’ils se rendent disponibles pour que cela se fasse. » Dissoute par le PSG, la MNM n’existe plus. Messi est parti rejoindre l’Inter Miami, Mbappé fait toujours les beaux jours de Paris (mais jusqu’à quand ?), tandis que Neymar a été poussé vers l’Arabie saoudite et Al-Hilal. Un transfert qui a rapporté gros au PSG et qui n’effraie pas Leonardo, à l’heure où les Brésiliens se demandent si ce transfert aura des conséquences sur le futur du Ney en sélection nationale.

La suite après cette publicité

« Ce mouvement qui se produit en Arabie saoudite, il est normal qu’il soit inconnu. Mais il n’y a pas que Neymar qui va en Arabie saoudite. Je ne suis pas Neymar, mais je suis allé au Japon à 24 ans. Cela aurait pu être un choix tout à fait discutable et, pour moi, cela a été une chose merveilleuse. Même s’il est dans un championnat que nous ne connaissons pas très bien, il peut maintenir sa forme, il suffit qu’il le veuille. Il faut qu’il le veuille. Il faut qu’il maintienne sa forme, son niveau de compétitivité et qu’il continue à jouer à un haut niveau. Je pense que c’est un grand pas en avant, il s’est senti impliqué. Et il a pris la décision de partir. » Neymar appréciera.