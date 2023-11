Manchester City veut faire revenir un ancien

Cet été, Manchester City perdait Riyad Mahrez. L’international algérien, après avoir tout gagné, quittait l’Angleterre pour l’Arabie saoudite et Al-Ahli. Les Cityzens décidaient donc de miser sur Jérémy Doku pour le remplacer. Et l’attaquant belge n’a pas mis longtemps avant d’exploser puisqu’il réalise un début de saison XXL avec 6 passes décisives et 3 buts en 13 matches. Mais Manchester City cherche toujours de nouveaux profils offensifs pour l’été prochain pour offrir encore plus de choix à Pep Guardiola.

Selon les informations de BILD, la direction de City veut faire revenir… Leroy Sané. L’attaquant allemand est en très grande forme cette saison avec le Bayern Munich où il a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives en 18 matches. En fin de contrat en juin 2025, la direction bavaroise cherche à le prolonger mais pour le moment aucun accord n’a été trouvé. Manchester City est tenté par l’idée de le rapatrier 3 ans après son départ. Liverpool serait aussi sur le coup.