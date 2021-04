Manuel Locatelli souhaite quitter Sassuolo

Arrivé à Sassuolo en 2018 en tant que jeune pépite à la recherche de temps de jeu, Manuel Locatelli (23 ans) est aujourd’hui devenu un joueur important du Calcio, si ce n’est l’un des meilleurs milieux de terrains du championnat italien. Malgré le jeu léché et la bonne progression de l’écurie italienne ces dernières années, Sassuolo est devenu trop petit pour lui et l’international azzurro (9 sélections) souhaite rallier un club plus huppé pour continuer sa progression.

«Je me sens prêt pour un club de haut niveau et rejoindre un club étranger est une option potentielle pour moi, pourquoi pas ? Quand il y aura des opportunités, je penserai à ma future», déclare-t-il au Corriere dello Sport. Alors que la Juventus est très chaude sur le dossier, le message est envoyé.