Rivère assure que Nice jouera la Ligue Europa avec MU

Propriété d’INEOS, Manchester United et l’OGC Nice se sont qualifiés pour la coupe d’Europe. Cependant, il est interdit par l’UEFA que deux clubs issus d’une même propriété jouent une même compétition. Interrogé à ce sujet, Jean-Pierre Rivère a assuré ce vendredi midi que les Aiglons et les Red Devils joueront bien la C3.

« Les choses sont très claires. Nous serons en Ligue Europa, il n’y a pas de débat. Ça nécessite des ajustements juridiques. C’est en cours, il y a une séparation des choses. On a la responsabilité de ce budget. On a ce qu’il faut pour travailler. INEOS est à Manchester, on est à Nice, il y a une séparation, c’est appliqué, tout marche. Le club disputera la coupe d’Europe. On attend la réponse de l’UEFA, mais on n’a pas d’inquiétude sur le sujet », a confié le président du Gym en conférence de presse.