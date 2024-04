Le FC Barcelone n’a rien à offrir de plus à Xavi !

Le FC Barcelone a sûrement fermé cette saison 2023-2024 avec un goût amer. Sèchement battus en quart de finale retour de Ligue des Champions face au PSG (1-4), les Catalans ont eu du mal à se remettre de cette terrible désillusion. Menant au score devant leurs supporters et s’imaginant déjà dans le dernier carré, ces derniers ont été rattrapés par la réalité et par une faute bête de Ronald Araujo qui lui a valu un rouge logique. Un fait de jeu qui a changé le cours de cette rencontre face aux Parisiens et qui a permis à ces derniers de voler le billet pour les demi-finales au nez et à la barbe de leurs rivaux culés.

Les désillusions barcelonaises ne se sont pas arrêtées à ce match frustrant. Dimanche, lors du Clasico face au Real Madrid, les hommes de Xavi ont vu le titre en Liga leur dire adieu au terme d’une fin de rencontre cauchemardesque au Santiago Bernabéu. Un match qui a plus globalement fait criser l’état-major du club catalan. En effet, Joan Laporta a même demandé que la rencontre soit rejouée alors qu’un but qui serait rentré n’aurait pas été accordé aux Blaugranas. Mais voilà, cette désastreuse semaine vient confirmer que la saison du Barça est d’ores et déjà terminée et qu’il faut déjà se concentrer sur l’année prochaine.

Dans cette idée, le dossier prioritaire à régler pour la direction du FC Barcelone s’appelle Xavi. Alors que son départ en fin de saison était acté il y a encore quelques semaines, une volte-face de Xavi est de plus en plus possible. Hier, la presse espagnole s’enflammait même et affirmait que l’ancien milieu de terrain avait changé d’avis. Une formidable nouvelle pour l’état-major du Barça qui n’imaginait pas le futur sans le tacticien de 44 ans aux manettes du club. Pour autant, alors que son maintien en poste est conditionné à une amélioration de l’effectif catalan, ce dernier risque de faire face à une terrible désillusion au prochain entretien avec ses dirigeants.

En effet, Relevo annonce que ces derniers ne sont pas encore en mesure de recruter plusieurs joueurs pour améliorer l’effectif. Alors que Xavi avait affirmé son besoin d’avoir un latéral droit, une sentinelle et un joueur capable de faire des différences, ces trois manques risquent de ne pas être comblées la saison prochaine et le coach du Barça devra composer avec cette décision du board catalan, qui cherchera d’autres possibilités moins onéreuses. Une situation qui pourrait refroidir le coach culé selon la publication ibérique qui ajoute que sa décision pourrait être prise dès cette semaine.