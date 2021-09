Real Sociedad : Mikel Oyarzabal, l'âge de la raison

L'été a été chaud, très chaud pour Mikel Oyarzabal. Participant à l'Euro 2020 avec l'Espagne, il a été présent lors des six matches de son équipe jusqu'à l'élimination contre l'Italie en demi-finale. Utile en sortie de banc, il a notamment inscrit un but contre la Croatie en huitième de finale. Cette élimination juste avant la finale, il n'a pas eu le temps de la digérer puisqu'il a enchaîné avec les Jeux Olympiques. Inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives sur la compétition, Mikel Oyarzabal s'inclinera en finale avec la Rojita contre le Brésil (2-1 après prolongations). Huit jours après cette rencontre disputée au Japon, il était sur la pelouse du Camp Nou en bon capitaine pour affronter le FC Barcelone.

Titulaire d'entrée, il a marqué un joli but même si cela n'a pas suffi à l'emporter (défaite 4-2). Depuis il n'a pas chômé. Buteur contre le Rayo Vallecano puis auteur d'un doublé contre Cadix, il a aussi marqué dimanche dernier contre Elche. Doté de 5 buts en 7 journées de Liga, il a réussi à porter la Real Sociedad en ce début de saison jusqu'à la deuxième place à un point du Real Madrid. Voir les Basques et Mikel Oyarzabal à un excellent niveau de performances n'est pas une surprise énormissime, mais l'ailier n'a jamais eu une aussi grande prépondérance. Sur les 16 points acquis par le club, 8 l'ont été grâce à l'efficacité du capitaine des Txuri-urdin.

Une grosse production, mais quelques ratés

Auteur du troisième plus grand nombre de tirs par match (3,3) derrière Karim Benzema et Memphis Depay, il se montre très efficace alors que son record de but sur une saison de Liga réalisé en 2018/2019 est de 13. Parti sur de hauts standards, il sort d'une prestation accomplie contre Elche. «Quel joueur ! C'est un luxe de le voir jouer. Les choses peuvent aller bien ou mal pour lui, mais il se présente toujours quand on a besoin de lui et n'arrête pas d'aider ses collègues. Il y a une semaine, il s'est excusé pour le penalty manqué et contre Elche, il est devenu le héros, marquant le but vainqueur» a notamment écrit As après la rencontre.

Capable encore de loupés comme son penalty à 0-0 contre Séville ou un face à face à la 90e+ 4 à 2-2 contre le PSV Eindhoven, Mikel Oyarzabal doit encore rectifier certains détails, mais son apport est indispensable tout comme sa fiabilité pour le club basque. Annoncé récemment dans le viseur de Manchester City où Pep Guardiola est séduit par son profil, Mikel Oyarzabal pourrait prendre son envol cet été ou assez vite. En attendant, il continue de se montrer fidèle envers la Real Sociedad et Monaco va devoir se méfier ce jeudi de l'international espagnol en Ligue Europa.