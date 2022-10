Fulham : l'impressionnant retour au premier plan d'Aleksandar Mitrović en Premier League

La suite après cette publicité

La renaissance d'Aleksandar le grand. Trois buts en 27 matchs et puis s'en va : tel était le maigre bilan d'Aleksandar Mitrović (28 ans) en Premier League au terme de la saison 2020-2021, qui aura vu Fulham faire l'ascenseur entre l'élite du football anglais et le Championship. Décevant, comme l'ensemble de son équipe (pourtant renforcée, à l'époque, à grands coups de millions), l'international serbe (50 buts en 75 sélections) est tranquillement parti se refaire la cerise à l'échelon inférieur, qu'il connaît sur le bout des doigts.

Auteur d'une saison fracassante (43 buts en 44 matchs de championnat, auxquels il faut ajouter 7 passes décisives), Aleksandar Mitrović a été l'un des grands artisans de la remontée express de Fulham en Premier League, portant son total de pions en Championship à 85 en 126 apparitions. Déterminé à prouver qu'il ne s'agissait que d'un accident de parcours, l'ancien attaquant de Newcastle ou encore d'Anderlecht a démarré l'exercice 2022-2023 sur les chapeaux de roue en Angleterre.

Après 11 matchs disputés depuis le début de la saison en Premier League, le natif de Smederevo a déjà planté 9 buts, avec un ratio de 0,82 réalisation par rencontre. Soit déjà trois fois plus que lors de son dernier passage en PL. Redoutable dans les duels et dans le domaine aérien (3 buts de la tête) avec son gabarit difficile à manœuvrer, Mitrović fait également preuve d'une efficacité remarquable (46% de précision) qui fait clairement la différence. Ses débuts en fanfare ne sont clairement pas étrangers à la belle position de Fulham au classement.

Une expérience qui compte, une confiance maximale

« L'une des raisons expliquant sa transformation est sa plus grande expérience du football de Premier League et sa compréhension de ce qui est nécessaire pour être plus performant », analyse Adam Sharegold, journaliste du Daily Mail outre-Manche. C'est maintenant sa quatrième saison complète en Premier League, que ce soit avec Newcastle ou Fulham. Et notre confrère d'estimer que le rôle de son entraîneur possède aussi son importance. « Marco Silva a également fait confiance à Mitro à 100 % dès le départ. Scott Parker ne lui a pas fait confiance en Premier League et il a joué moins de matches en 2020-21. Lorsque Silva est devenu manager à l'été 2021, la première chose qu'il a faite a été d'appeler Mitrovic en vacances et de lui dire qu'il était son attaquant numéro 1 et qu'il avait toute confiance en ses capacités. Cela l'a aidé à s'adapter à la Premier League. »

Mais il ne faut pas non plus oublier que, malgré le recrutement XXL à l'été 2020 des Cottagers, le Serbe est probablement mieux entouré cette année du côté de Craven Cottage. « En 2020-21, il n'y avait pas vraiment de joueurs pour le servir service - les meilleurs passeurs que Fulham avait étaient Bobby Reid et Ivan Cavaleiro. Cette saison, il a de meilleurs joueurs pour le servir, comme Kebano, Pereira et Tete. » Mais surtout, le style de Mitrović est plus redouté en Angleterre. « Je pense que les défenseurs modernes détestent affronter Mitrovic car il est si fort et agressif. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants comme lui en Premier League, car beaucoup d'équipes misent sur la vitesse et l'habileté plutôt que sur un grand attaquant », souligne Adam Sharegold, prenant le pari qu'il peut rivaliser avec les meilleurs artificiers du Royaume de Sa Majesté.

La Serbie se frotte déjà les mains pour le Mondial

De bon augure à quelques semaines de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où la Serbie retrouvera la Suisse, le Cameroun et la Belgique dans le groupe G. L'expérimenté Mitrović sera, à n'en pas douter, l'un des principaux dangers à surveiller pour les adversaires des Serbes. « Moi et mes coéquipiers, toute la nation aussi, tout le monde est très impatient que ça commence, a d'ailleurs récemment expliqué le principal concerné. Nous sommes tombés dans un groupe compliqué, avec de grandes équipes et d’excellents joueurs. Mais c’est aussi pour ça que vous jouez une Coupe du Monde. Si nous allons là-bas, c’est pour nous mesurer aux meilleurs joueurs. Nous sommes impatients, personnellement, je suis très confiant, et je crois que mes coéquipiers et tout le pays ressentent la même chose. » Les Aigles salivent déjà à l'idée de retrouver celui qui reste sur 6 buts lors de ses 4 dernières sorties en sélection.