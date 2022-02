Barça : «l'âge n'est qu'un nombre» selon Dani Alves

« Tu me parles pas d'âge. » Cette désormais très célèbre phrase prononcée par Kylian Mbappé dans Intérieur Sport il y a quelques années peut aujourd'hui pleinement s'appliquer à Dani Alves, qui semble partager l'avis de l'attaquant du PSG. Ce dimanche, lors de la victoire du FC Barcelone contre l'Atéltico de Madrid (4-2, 23ème journée de Liga), le latéral droit de 38 ans a livré une très belle prestation, ponctuée notamment d'un but, d'une passe décisive... et d'un carton rouge au Camp Nou. Après le coup de sifflet final, l'expérimenté brésilien a justement évoqué son âge, qui est loin d'être un obstacle selon lui.

« L'âge n'est qu'un nombre », a ainsi lancé clairement Dani Alves, avant de poursuivre. « Quand on respecte vraiment ce qu'on fait et qu'on s'engage au maximum... Aujourd'hui j'étais très nerveux, comme le premier jour... Avec une petite sensation particulière dans le ventre. Mon rôle aujourd'hui ? Le football a changé et nous devons nous adapter au football moderne. Vous devez comprendre ce que le jeu exige, ce que l'entraîneur exige... J'aime aussi la tactique. C'était un rêve de revenir au Camp Nou... C'était très spécial de revenir ici et malgré le carton j'ai eu toute l'illusion de retrouver les fans de ces grands soirs de matchs de foot. » À noter qu'Alves est devenu le joueur le plus âgé à marquer avec les Blaugranas en Liga.