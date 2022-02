Liga : Dani Alves entre dans l'histoire du Barça

De retour au FC Barcelone, Dani Alves a montré sur ses derniers matchs qu'il pouvait encore être d'une grande aide pour son équipe. Face à l'Atlético de Madrid, ce dimanche, en plus de délivrer une belle passe décisive à Jordi Alba, le latéral droit brésilien a également inscrit un joli but.

La suite après cette publicité

Ce but lui a d'ailleurs permis d'entrer dans l'histoire du Barça puisqu'il est devenu le plus vieux joueur à marquer un but avec le FC Barcelone en Liga à 38 ans et 276 jours. Il dépasse donc le défenseur barcelonais Joan Segarra 37 ans qui détenait ce record depuis 1964. En Liga, seul 3 joueurs plus âgés ont déjà trouvé le chemin des filets au 21eme siècle.