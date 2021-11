ASSE : le discours motivateur de Wahbi Khazri sur le maintien

La suite après cette publicité

Un début de saison 2021/22 cauchemardesque. Après déjà douze journées de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne n'a toujours pas gagné une seule rencontre et totalise seulement six points (6 nuls, 6 défaites). Lanterne rouge du Championnat de France avec actuellement sept points de retard sur la premier non relégable, le Stade de Reims, le club stéphanois est au plus mal et les supporters réclament depuis quelques semaines la tête de Claude Puel, désormais sur un siège éjectable. Mais avec les nuls arrachés contre Angers et Metz récemment, l'espoir est toujours là.

Cependant, lors de la réception du Clermont Foot 63 ce dimanche après-midi (15h), les Verts n'auront pas le droit à l'erreur sous peine de voir leur entraîneur être rapidement remercié. Les joueurs savent donc ce qui leur reste à faire, surtout Wahbi Khazri. Longuement interrogé par le quotidien L'Equipe, l'attaquant tunisien a notamment évoqué son incroyable but de 68 mètres inscrits au Stade Saint-Symphorien. Mais ce n'est pas tout puisque le joueur de 30 ans a parlé de la mission maintien du club. Et ce dernier l'assure, tout le monde est à fond.

«Tout le monde tire dans le même sens»

«Si on trichait, on ne serait pas revenus contre Angers après avoir été menés 2-0, on en aurait pris trois ou quatre contre Lyon, on n'aurait pas réagi après le premier but à Metz. Tout le monde tire dans le même sens, ce n'est pas des paroles en l'air. Si on est derniers, c'est qu'on le mérite. Mais il y a des matches où ça aurait pu tourner en notre faveur. Maintenant il faut des points, gagner, pour ramener le public avec nous, c'est l'élément fort ici. En ce moment, c'est un peu hostile, on les comprend», a lâché l'ancien joueur de Sunderland. Et au moment d'évoquer son bon début de saison (7 buts en 12 matches) et les problèmes collectifs, Wahbi Khazri a encore envoyé un message.

«C'est sûr que si vous me proposez l'inverse, je signe direct. C'est là qu'il faut montrer du caractère, qu'il faut assumer. Il va falloir charbonner jusqu'à la fin et gagner contre Clermont, un match très, très important, démarrer une série. J'ai connu un maintien arraché avec Sunderland (lors de la saison 2015/16 avec les Black Cats, NDLR). On avait célébré ça comme une qualification pour l'Europe, avec des émotions intenses. J'aimerais que certains vivent ça ici aussi», a expliqué le natif d'Ajaccio, qui ne compte pas partir en laissant le club en L2 : «je ne sais pas si je serai là l'an prochain, contractuellement non, et je n'ai pas envie de partir en laissant ce club en Ligue 2. Saint-Étienne appartient au patrimoine du foot français, on n'a pas besoin de se le dire, il n'y a pas d'abruti dans ce vestiaire. On sait dans quel club nous évoluons, il faut le sauver.»