Fabio Capello allume Ronaldo et Antonio Cassano

Fabio Capello est l’un des grands entraîneurs italiens de l’histoire. Ayant coaché les plus grands clubs du monde, le tacticien aujourd’hui âgé de 77 ans est passé par deux fois par le Real Madrid. Au sommet de son art lors de son premier passage en 1996-1997, l’ancien milieu de terrain a rencontré plus de difficultés lors de son deuxième passage en 2006-2007, malgré le titre acquis en Liga. Des anicroches tant sportives que dans le vestiaire où il a été parfois choqué du manque de professionnalisme de certains joueurs. Présent à l’occasion de l’inauguration de l’année académique 2023/24 de l’Institut Universitaire de Médiateurs Linguistiques à Milan, Capello en a profité pour vider son sac sur Antonio Cassano et son hygiène de vie déplorable : «j’ai eu des coups avec Cassano. Cassano commandait des frites avant chaque match, ce qui était inacceptable. Je me suis mis plus en colère contre le chef (cuisinier, ndlr) que contre lui. Je n’ai pas compris pourquoi il avait fait ces choses.»

Après l’attaquant italien, l’ancien tacticien s’est attaqué à la légende Ronaldo. Il s’est même livré à une anecdote croustillante avec Ruud van Nistelrooy et une autre avec Silvio Berlusconi au sujet du buteur brésilien : «En février 2007, j’ai décidé de licencier Ronaldo Nazario, c’était quelqu’un qui aimait faire la fête et qui faisait participer le groupe aux sorties avec lui. Un jour, Van Nistelrooy est venu et m’a dit : "Monsieur, ça sent l’alcool ici dans les vestiaires" et c’était vrai. Ronaldo pesait 94 kg cette année-là. En Corée, lors de la Coupe du monde 2002, il pesait 82 kilos. Je lui ai dit de perdre du poids… il a atteint 92,5 kilos.(…) Berlusconi m’a appelé un jour pour me demander conseil sur un hypothétique achat de Ronaldo. Je lui ai déconseillé de le faire, lui disant qu’il était un fêtard et qu’il ne pensait qu’à être entouré de femmes. Il m’a dit : "D’accord, merci Fabio." Le lendemain, Ronaldo a signé pour Milan, il n’a pas fait attention à moi.»