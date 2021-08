JT Foot Mercato : l'Olympique Lyonnais commence à paniquer

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

L'émission espagnole El Chiringuito de Jugones explique que Kylian Mbappé va demander une réunion avec Nasser Al-Khelaïfi afin de lui demander, officiellement, de le laisser partir au Real Madrid.

Selon les informations de RMC Sport, Layvin Kurzawa se serait résigné à quitter le PSG pour rallier le Rhône cet été. Avec l'aval du principal protagoniste, toutes les parties vont pouvoir entamer les tractations pour finaliser ce dossier.

A en croire le média allemand Kicker, Julian Draxler pourrait faire ses bagages dans les prochains jours. Effectivement, le Bayer Leverkusen pourrait sérieusement passer à l'attaque pour le milieu offensif allemand.

Rennes cherche un nouveau milieu de terrain. Selon nos informations, l'une des pistes mène à Lovro Majer (23 ans) du Dinamo Zagreb. Le club breton est entré en contacts avec Andy Bara, son agent. Les deux parties sont même déjà tombés d'accord pour un contrat longue durée.

Selon les informations d'Estadio Deportivo, le Real Betis serait en discussions avec l'Olympique de Marseille dans le but de recruter l'Argentin Dario Benedetto, qui viendrait pallier le probable départ de Loren, absent des plans de Manuel Pellegrini. Pour le signer, les Heliopolitanos demandent un prêt avec option d'achat estimée à 10 millions par le média andalou.

Les infos du jour à l'étranger

Le capitaine et milieu de terrain de Liverpool Jordan Henderson (31 ans) devrait prolonger son contrat de 3 ans avec les Reds selon The Athletic.

Selon le Daily Express, Liverpool est toujours intéressé par Kylian Mbappé. Il ne pourra pas payer un transfert cet été mais tentera sa chance s'il ne prolonge pas avec le PSG pour une arrivée libre lors de la prochaine intersaison.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, Paul Pogba pourrait finalement décider d'aller au terme de son contrat avec Manchester United.

Joueur du Séville FC prêté à Nice l'an dernier, Rony Lopes (25 ans) se dirige vers la Grèce. Selon Estadio Deportivo, l'ailier portugais aurait pris l'avion et sera prêté pour la saison prochaine.

Le focus du jour

Un nul et une défaite en deux journées, voici le bilan plus que contrasté de l'OL version Peter Bosz. La faute à un mercato pour le moins calme ? Car hormis Henrique et Damien Da Silva, il n'y a eu aucun renfort. Et pas un joueur réclamé par le tacticien néerlandais n'est arrivé pour l'instant... Néanmoins, les dirigeants lyonnais pourraient enfin accélérer dans cette dernière ligne droite du mercato. Selon RMC Sport, des discussions seraient en cours entre le PSG et l'OL au sujet de Layvin Kurzawa. Le latéral gauche aurait même déjà donné son accord pour rejoindre les Gones.

Une piste explorée qui s'explique par la possible vente de Maxwell Cornet qui est dans le viseur du Hertha Berlin et de Burnley. D'après nos informations, le club anglais est récemment revenu à la charge avec une 2e offre, après un 1er refus des Lyonnais. Cette fois, Burnley a envoyé 16 M€ sur la table. Une vente qui permettrait de renflouer les caisses. Toujours à propos du mercato, les Gones serait tombé d'accord avec Xherdan Shaqiri ! On parle d'un salaire d'environ 4 M€ / an, reste maintenant à convaincre Liverpool de le laisser filer...

Les officiels du jour

Et un gardien de plus au PSG ! Mathyas Randriamamy, 18 ans, a signé son premier contrat pro avec le club de la capitale.

Intronisé officiellement par Manchester United avant le match face à Leeds samedi, le défenseur Raphaël Varane est de nouveau mis en avant via les réseaux sociaux du club mancunien ce lundi.

Arrivé à l'été 2018 au Real Madrid, Thibaut Courtois va poursuivre son aventure avec les Merengues. Un accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2026 a été trouvé, comme indiqué dans le communiqué du Real Madrid.

L'Istanbul Basaksehir vient d'annoncer la résiliation à l'amiable du contrat du latéral droit brésilien Rafael Pereira, passé par l'Olympique Lyonnais entre entre 2015 et 2020.

Très bonne nouvelle pour le FC Sochaux-Montbéliard ! Son capitaine Gaétan Weissbeck a prolongé son contrat jusqu'en 2024.