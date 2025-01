Manchester City : Abdukodir Khusanov se livre sur son transfert

Abdukodir Khusanov est, depuis quelques minutes, un nouveau défenseur central des Cityzens. «Manchester City est ravi d’annoncer la signature d’Abdukodir Khusanov en provenance de Lens pour un contrat de quatre ans et demi. Le défenseur international ouzbek rejoindra l’équipe de Pep Guardiola pour la deuxième partie de la saison 2024/25, son contrat le gardant lié au club jusqu’à l’été 2029. Il portera le numéro 45», indiquait le communiqué des Champions d’Angleterre en titre.

La suite après cette publicité

Arrivé au RC Lens à l’été 2023 en provenance de l’Energetik-BDU Minsk, en Biélorussie, le jeune défenseur de 20 ans n’aura disputé que 31 matchs pour Lens (1 passe décisive) et n’était devenu titulaire que depuis le début de cette saison. Une sacrée perte pour Will Still, qui faisait de lui un élément essentiel de son équipe, mais qui va tout de même rapporter 50 millions d’euros dans les caisses du club artésien, un nouveau record après la vente de Loïs Openda vers le RB Leipzig contre 40 M€, il y a un an et demi seulement.

Khusanov est «prêt à relever ce défi»

Lors de l’annonce de son transfert, le défenseur ouzbek s’est livré sur son choix d’avoir rejoint Man City en cours de saison : «Je suis absolument ravi de rejoindre Manchester City, un club que j’aime regarder jouer depuis longtemps. Cette équipe est composée des meilleurs joueurs du monde et j’ai hâte de les rencontrer et de jouer à leurs côtés. C’est un moment de grande fierté pour moi et ma famille de rejoindre un grand club comme Manchester City et je suis plus que prêt à relever ce défi», a-t-il indiqué sur le site officiel du club mancunien.

La suite après cette publicité

Avant d’avoir un joli mot pour son nouvel entraîneur : «et bien sûr, Pep Guardiola est l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps et je suis très heureux d’apprendre de lui et d’améliorer encore plus mon jeu». Il faudra maintenant le convaincre de l’aligner régulièrement dans une équipe où la concurrence fait rage avec Rúben Dias, John Stones, Manuel Akandji, Nathan Aké, ou encore Josko Gvardiol face à lui. Mais Abdukodir Khusanov est prêt.