Tomas Rosicky souffre d’un problème cardiaque

Ce lundi, The Sun donne des nouvelles de Tomas Rosicky. Âgé de 44 ans, l’ancien joueur d’Arsenal est actuellement directeur sportif du Slavia Prague. Mais il traverse une épreuve compliquée. Il y a quelques jours, il a été transporté en urgence à l’hôpital de Prague pour des problèmes cardiaques. Il a même été admis en soins intensifs. Ce que le Slavia Prague avait confirmé dans un communiqué de presse officiel. «Notre directeur sportif, Tomas Rosicky, a été hospitalisé de manière inattendue en soins intensifs mardi dernier en raison de problèmes cardiaques. Ni Tomas, ni le club, ne dévoileront plus de détails. Heureusement, aucune opération n’a été nécessaire. Tomas, tu as tout notre soutien. Nous pensons tous à toi.»

À présent, il est soigné à domicile. Mais il a publié un message pour évoquer sa situation. « En tant que joueur et directeur sportif, j’ai toujours tout donné. Tous mes efforts, sans aucune hésitation. La bonne nouvelle est que je devrais me rétablir complètement, même si je ne suis actuellement pas en mesure d’assumer les responsabilités exigeantes d’un directeur sportif. Je resterai en contact avec mes collègues, car nous avons toujours fonctionné en équipe. Nous avons une vision claire, une stratégie et des processus structurés. Ils s’en occuperont.» Espérons qu’il soit vite rétabli.