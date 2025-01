Man City : Pep Guardiola juge ses recrues

Manchester City est dans le dur. Et la défaite face au PSG en Ligue des champions après avoir mené 2-0, a confirmé les grosses difficultés de la formation de Pep Guardiola. C’est pourquoi la direction de City a décidé de se montrer active lors du marché des transferts avec déjà 3 renforts. Marmoush, Khusanov et Reis ont rejoint le club pour un total de 160 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse ce vendredi, Guardiola s’est confié sur ses nouvelles recrues. «Nous ne nous sommes pas beaucoup entraînés à cause des déplacements. Omar Marmoush s’est entraîné avec nous jeudi, les autres un peu mais pas tous. Vitor est jeune, il a une forte personnalité. Il a besoin de temps. Khusanov s’est déjà installé et, en jouant dans le championnat français, il a affronté des joueurs coriaces, vifs et rapides. Il parle pas beaucoup anglais, donc la communication est quelque chose que nous devrons gérer. Omar s’adaptera rapidement », a-t-il ainsi lancé.