C4 : West Ham cartonne La Gantoise et rejoint les demies !

Tenu en échec (1-1) par la Gantoise lors du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, West Ham, quinzième de Premier League, jouait son avenir sur la scène européenne ce jeudi à 21 heures. Au London Stadium, les Hammers était rapidement surpris par les Belges qui ouvraient le score par l’intermédiaire d’Hugo Cuypers (0-1, 26e). Sonnés, les hommes de David Moyes allaient malgré tout réagir quelques instants plus tard grâce à Michail Antonio (1-1, 37e). Dos à dos à la pause, les deux formations se départageaient finalement au retour des vestiaires.

Réalistes offensivement, les Londoniens reprenaient l’avantage sur un penalty de Lucas Paqueta (2-1, 56e) avant de faire le break quelques secondes plus tard. Si Declan Rice donnait de l’air aux siens (3-1, 58e), Michail Antonio s’offrait lui un doublé (4-1, 63e) pour parachever le succès des siens et assurer aux Hammers une place dans le dernier carré de la C4. Avec cette victoire, West Ham défiera donc l’AZ Alkmaar, tombeur d’Anderlecht plus tôt dans la soirée.

