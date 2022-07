Manchester City met la main sur Kalvin Phillips

La suite après cette publicité

Manchester City frappe un nouveau grand coup sur le mercato ! Après s'être attaché les services du buteur-cyborg norvégien Erling Haaland et du gardien allemand Stefan Ortega, les Skyblues renforcent leur milieu de terrain en allant chercher l'international anglais aux 23 sélections Kalvin Phillips. Le joueur de 26 ans, qui a fait toute sa carrière à Leeds United, a paraphé un contrat longue durée comme l'a indiqué le club anglais ce lundi.

«Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Kalvin Phillips et d'un contrat de six ans. Bienvenue Kalvin ! » Aucun montant n'a filtré mais le transfert est estimé à un peu plus de 57 millions d'euros, bonus compris. Au milieu, la venue de Kalvin Phillips n'est pas sans lien avec le départ, libre, de Fernandinho. À 37 ans, après neuf saisons passées au club, le capitaine est rentré au Brésil, où l'Athletico-PR lui proposait une fin heureuse.

Profil défensif, Kalvin Phillips n'est pas grand par la taille (1m78) - son alter ego Rodri culmine à 1m91 - mais a la réputation d'être accrocheur, dur sur l'adversaire, un trapu teigneux doté d'une réelle technique balle au pied et qui se pose en véritable poumon du milieu de terrain. Sous Marcelo Bielsa, il a surtout évolué en pointe basse d'un 5-4-1.

Fidèle aux Peacocks, Kalvin Phillips a pris part à 234 matches en professionnel. Artisan de la remontée de Leeds en Premier League en 2020, il n'a découvert que tardivement l'élite du football anglais (49 matches de PL). De même pour la sélection. Appelé pour la première fois avec les Three Lions le 8 septembre 2020, il était titulaire aux côtés de Declan Rice dans le 3-4-3 qui a atteint la finale de l'Euro en 2020. À Manchester City, il retrouve ses partenaires de sélection John Stones, Kyle Walker, Phil Foden, Raheem Sterling et Jack Grealish.

