EdF : Olivier Giroud croit toujours au Mondial 2022

La suite après cette publicité

Relégué au second plan depuis le retour tonitruant de Karim Benzema en équipe de France, Olivier Giroud, attaquant de l'AC Milan, garde toujours l'espoir d'être appelé pour disputer le prochain Mondial, prévu au Qatar en fin d'année. Interrogé au micro de Telefoot, l'international tricolore a ainsi fait part de toute sa détermination quant à cet objectif.

«Quand il y a des possibilités et que tu es compétitif avec ton club, si tu as la possibilité d'en jouer une autre, je serai menteur de dire que je n'ai pas envie d'y être. On verra ce qui se passera à ce moment-là. Il y a encore du temps jusqu'à la Coupe du monde. Il y a de l'eau qui va couler sous les ponts comme on dit, donc 4-5 mois et on verra d'ici-là», a ainsi affirmé Giroud. Le message est passé.